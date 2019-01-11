طارق كيال: #الأهلي لعب ببراعة أمام أحد ودجانيني مميز

المواطن - محمد سمعه

أشاد طارق كيال نجم النادي الأهلي السابق، بأداء الراقي وذلك بعد الفوز بالأمس على حساب نادي أحد بخماسية مقابل هدف في الجولة السادسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث طارق كيال لبرنامج ” الوقت الأصلي ” قائلًا: دجانيني لاعب كبير، تعرض لإصابة في بداية الدوري والآن دخل للمنافسة على صدارة الهدافين وهو يتعاون مع زملائه في الملعب، ومهارته عالية جدًا في تجاوز المدافعين.

وتابع كيال: الأهلي أدى مباراة جيدة، على الرغم من غياب 9 لاعبين، وفريق أحد لايملك الانسجام ولديه أخطاء بالجملة في الدفاع.

واضاف كيال: لابد أن يكون العمل للأهلي فقط ولايكون التنافس شخصي والنظر فيمن يُسجل أكثر، ولايمكن قول أن تألق دجانيني كان بسبب غياب عمر السومة، الفريق كله يعمل ككتلة واحدة.

يحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة.