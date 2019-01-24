طالبات الثانوية الرابعة في الخميس دون معلمة فيزياء.. والصدمة أكبر!

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

شكا أولياء أمور طالبات بالثانوية الرابعة في خميس مشيط من عدم وجود معلمة لمادة الفيزياء بإحدى الشعب بالصف الثاني الثانوي منذ بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وقال المواطن سعد علي القحطاني في تصريحات إلى “المواطن” إنه ولي أمر طالبة الثانوية الرابعة، ومن بداية الفصل الدراسي الثاني لا توجد معلمة فيزياء وتم التواصل مع مديرة المدرسة وقالت إنها تواصلت بدورها مع مكتب التربية البنات عدة مرات ولم يتجاوبوا معها وإن كل معلمة ترفض الندب إلى المدرسة لسد العجز.

وتابع أنه تم التواصل أيضاً مع مديرة مكتب التربية “فريال” وأكدت أنها أول مرة تسمع بوجود عجز في المدرسة، متعجباً من عدم متابعتها وعدم معرفتها بالعجز وعدم رفع المشرفات لمديرة المكتب وهي الصدمة الأكبر!

وتساءل: “كيف سيتم تعويض الطالبات عن ما فاتهم من دروس ومن يتحمل مسؤولية ذلك”؟!

وتابع أن مديرة المدرسة أخبرته أن لديها معلمتين فقط، ونصيب المعلمات كل واحدة منهن 20 حصة، لتصبح طالبات الثاني الثانوي بدون معلمة، آملاً من مكتب الإشراف سد العجز الحاصل في مادة الفيزياء.