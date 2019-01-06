طالب جامعي تركي يقتل معيدة بعد ضبطه متلبساً بالغش

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قتل طالب جامعي تركي معيدة في جامعة كانكايا بالعاصمة أنقرة بالطعن بسكين أولاً، ثم بإطلاق الرصاص عليها من مسدس والده الضابط المتقاعد، بعدما ضبطته يغش خلال أحد الاختبارات في كلية الحقوق.

وأوضحت صحيفة حرييت التركية، أن الطالب قتل المعيدة الباحثة سيرين دامار يوم 2 يناير الجاري، حين أصرت على تحرير إجراء تأديبي بحقه بسبب الغش، ما أغضبه وأقدم على طعنها بسكين أولا، ثم بإطلاق الرصاص.

ورغم محاولات إسعافه المعيدة دامار إلى أنها توفيت متأثرة بجروح بالغة.

وقال القاتل للشرطة: قررت قتل المعيدة لأنها أصرت على إيذائي وتضييع مستقبلي بسبب الغش.

وقالت الجامعة في بيان: “أوقفت الاختبارات في الجامعة بأكملها لمدة يوم واحد، و3 أيام في كلية الحقوق”.

في غضون ذلك، قال مكتب المدعي العام في أنقرة: “فتحنا تحقيقاً جديداً بشأن الحادثة ذاتها مع طالب آخر، مدح الجريمة التي أقدم عليها زميله، وتسببت في مقتل المعيدة”.