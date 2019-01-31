طالب من ذوي الإعاقة بالباحة يحصد المركز الأول بجائزة محمد بن صالح للتفوق والإبداع

المواطن- عبدالعزيز العاتي- الباحة

اعتمدت اللجنة العلمية بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة أسماء الفائزين والفائزات في الدورة الخامسة عشرة لهذا العام، وبلغ عددهم 40 فائزًا وفائزة من أصل من 631 طالبًا وطالبة تقدموا لنيل الجائزة لهذا العام من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وكان لتعليم الباحة حضوره من خلال فوز الطالب محمد فضيل محمد الغامدي من متوسطة حطين بمحافظة بلجرشي بالمركز الأول على مستوى المملكة في مجال الإبداع الفني في جائزة هذا العام، حيث تم اعتماد 40 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة فازوا في مجالاتها الخمسة وفق معايير محددة من قبل محكمين متخصصين.

من جهته، كرم مدير مكتب التعليم بمحافظة بالجرشي سعيد بن علي الغامدي الطالب محمد وهنأ أسرته على هذا الفوز والتفوق، شاكرًا لهم حرصهم على المشاركة الفاعلة، مؤكدًا أن هذا التميز والإبداع يأتي امتداداً للإنجازات المتوالية التي تحققها الإدارة العامة في كافة الأنشطة والمجالات كما قدم شكره لكل من ساهم في تهيئته للمسابقة في قسم التربية الخاصة وقيادة المدرسة والمعلمين.

وتسعى جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق والإبداع في التربية الخاصة في دورتها الخامسة عشرة لترسخ قيم التراحم والتعاون بين فئات المجتمع المختلفة.

كما تُعد الجائزة مشروع خيري لرعاية المبدعين والمتفوقين دراسيًا من طلاب وطالبات التربية الخاصة، فقد أنشئت عام 1425هـ / 2005م، وتحرص الجائزة على إقامة حفلها سنوياً لتكريم وتشجيع الفائزين والفائزات، يحضره أولياء الأمور والمتخصصون، وبرعاية كريمة من إحدى الشخصيات الاعتبارية بالمجتمع.

وتهدف الجائزة للاهتمام بذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وتقدير إبداعاتهم وتشجيعهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، وتوعية المجتمع بقدرات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وإبداعاتهم.

وتبلغ قيمة الجائزة العلمية 200 ألف ريال، وتمنح لأربعين طالبًا وطالبة، وتمنح الجائزة في ثلاثة مجالات رئيسة هي:

1- حفظ القرآن الكريم وتجويده.

2- التفوق الدراسي.

3- الإبداع ويشمل:

أ – الإبداع العلمي

ب – الإبداع الأدبي.

ج – الإبداع الفني.