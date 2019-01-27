طرح تذاكر مباراة #التعاون_الأهلي بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مباراة التعاون والأهلي، يوم غد الاثنين، ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة التعاون والأهلي كالتالي، 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، و10 ريالات خلف المرمى، فيما وصل سعر المنصة لـ300 ريالًا، وسيتم بدأ بيعها يوم اللقاء في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الرابع.