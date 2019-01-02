طرح تذاكر مباراة الهلال والدرع بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والدرع، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشف حساب شركة صلة الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والدرع، وجاءت كالتالي؛ 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 300 ريال منصة عائلات، و500 ريال منصة أفراد.

وتم تخصيص القسم (B) لجمهور نادي الدرع، فيما خُصص القسم (H) للعائلات، وتتوافر تذاكر المباراة عبر موقع hilaltickets.com.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الدرع، عند الساعة 3:20 عصر يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.