طرح تطوير مرفأَي القطيف والزور للاستثمار أمام القطاع الخاص

المواطن - واس

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مرفأَي “القطيف” و”الزور” للاستثمار أمام القطاع الخاص، وذلك للتطوير والتأهيل والحفاظ على الموقعين، بهدف خدمة الصيادين وتشجيع السياحة الداخلية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الرحمن الزغيبي، أن مرفأ “القطيف” تم تطويره بشكل عمراني مميز في مساحة 187 ألف م2، حيث يتضمن الموقع أرصفة بحرية عائمة تستوعب نحو 192 لنشاً و280 طرّاداً، كما يضم محطتي وقود مجهزتين بخزانات للبنزين والديزل ومضخات التزود بالوقود، إضافة إلى وقوعه قرب أكبر سوق للأسماك في المنطقة الشرقية.

وبيَّن الزغيبي أن المرفأ يقع داخل النطاق العمراني بالقرب من الكورنيش، وهو ما يجعله مقصداً للسياحة، وتسيير رحلات بحرية للمتنزهين، إضافة إلى إنشاء ورشة للصيانة.

وفيما يتعلق بمرفأ “الزور” أشار الزغيبي إلى أن مساحته تبلغ نحو 102.6 ألف م2، ويتضمن أرصفة بحرية عائمة تستوعب حوالي 276 طراداً، إضافة إلى محطتي وقود مجهزتين بخزانات للبنزين والديزل.

وأوضح أن الموقع يضم مساحة برية لإقامة الأنشطة المصاحبة لمهنة الصيد، وإنشاء ورشة صيانة ومحل لبيع أدوات الصيد ومستودعات تخزين مبرد، إضافة إلى إمكانية تنظيم رحلات بحرية للمتنزهين، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستلام عروض الراغبين في الاستثمار هو يوم الخميس الموافق 31 / 1 / 2019م لمرفأ الزور، ويوم الأحد الموافق 10 / 2 / 2019م لمرفأ القطيف، موضحاً أن الطلبات ترسل من خلال منصة “اعتماد” عبر الرابط التالي (هنا).