طريقة إضافة العلاوة السنوية إلى الدخل في حساب المواطن

المواطن - الرياض

اعتبارًا من اليوم الأحد سيكون على مستفيدي حساب المواطن من موظفي الدولة تعديل بيانات الدخل الشهري بعد إضافة قيمة العلاوة السنوية التي تم إيداعها اليوم ضمن راتب شهر يناير.

وكانت خدمة العملاء في حساب المواطن أكدت في معرض ردها على استفسار إحدى المستفيدات حول تعديل الدخل بعد العلاوة السنوية أنه يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقاً عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث تتم إضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل ” التأمينات ، التقاعد ” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن:

ولتغيير الدخل في حساب المواطن يجب اتباع ما يلي:

– التوجه عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا).

– الدخول إلى (حسابي).

– الضغط على خانة الدخل.

– اتباع الخطوات التالية: (تعديل – إضافة الدخل – تعديل – حفظ).

ماذا يحدث حال إخفاء العلاوة السنوية؟

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

التسجيل في حساب المواطن

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم، ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.