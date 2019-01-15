طريقة استكمال إجراءات تخصيص منتجات سكني على موقع الإسكان ورابط الصندوق العقاري

المواطن - الرياض

دعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (هنا) للاطلاع على الأسماء المخصص لهم هذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني “إسكان” (هنا) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (هنا) لاستكمال وتحديث بياناتهم تمهيداً لخدمتهم.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني للعام 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها سكني عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

يأتي هذا الإعلان استكمالاً لمسيرة برنامج سكني الذي أتاح خلال العامين الماضيين خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تتيح فرص تملّك المسكن الأول لعدد تجاوز 583 ألف مواطن في مختلف المناطق، مع توفيره مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة والمزايا المتعددة للمستفيدين، والتي تشمل وحدات سكنية ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية تمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من فلل وشقق وتاون هاوس، وتصاميمها العصرية وأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، وتكامل البنية التحتية في الأراضي المجانية التي يتم تسليمها، وتخفيض الدفعة الأولى للقروض العقارية إلى 5%، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب القروض العقارية للعسكريين في الخدمة، وخدمة المستشار العقاري التي توفّر مجموعة من التوصيات العقارية والتمويلية للمستفيد.

وكان وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أكد خلال “ملتقى برنامج سكني للعام 2019” المقام في الرياض اليوم، أن وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج “سكني” تحرص دوماً على توفير كل ما يلبّي تطلّعات ورغبات المواطن، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين، في ظل الدعم المتواصل واللامحدود الذي تلقاه كافة القطاعات بما فيها الإسكان، ومن ذلك ما جاء في “ميزانية الخير” التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار عبر الخيارات والحلول المتعددة التي تطرحها أمام المواطنين، لافتاً إلى أن جميعها متاحة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني (هنا) وفق إجراءات سهلة وميسّرة، منوّهاً إلى أن الجانب التنظيمي لقطاع الإسكان يشكّل أهمية قصوى في إطار الحرص على توفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مبيّناً أن البرامج التنظيمية الرافدة حققت الكثير من النتائج لخدمة المواطنين، مثل “إيجار” و”اتحاد الملاك” و”الأراضي البيضاء” و”البناء المستدام” و”إتمام” و”وافي” وغيرها، فيما أكد معاليه أن الأسر الضمانية والأشد حاجة تجد العناية والاهتمام عبر ما يتم توفيره ضمن برنامج “الإسكان التنموي” بشراكة فاعلة مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والتي أثمرت عن تسليم عدد منها وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم.