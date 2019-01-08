طريقة الاستعلام عن نتائج وظائف الجوازات ومواعيد المقابلات

المواطن - الرياض

تواصل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجوازات السعودية (برتبة جندي) للعنصر النسائي.

وللاستعلام عن نتائج المقبولات مبدئيا في وظائف الجوازات السعودية من خلال الخطوات التالية :

– الدخول على صفحة نتائج القبول في أبشر توظيف من خلال الرابط التالي (هنا) حيث تتيح هذه الصفحة للمتقدمات الاستفسار عن نتائج قبولهن.



– إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية ، رقم هوية الأب.

– اختيار الوظيفة المتقدم عليها من قائمة الوظائف المنسدلة التي تظهر في حقل رقم الوظيفة.

– الضغط على زر عرض.

– يجب إدخال القيم في الحقول التي عليها علامة * حيث إنها بيانات إجبارية.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت أمس نتائج المقبولات في وظائف الجوازات السعودية.

ودعت الإدارة المقبولات مبدئيا للحضور لمقر المقابلة الشخصية حسب المكان والوقت المحدد لكل متقدمة، مع إحضار المستندات التالية:

. إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

. إحضار قلم أزرق جاف.

. إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها.

. صورة من إشعار درجة القدرات أو التحصيل العلمي الصادر من مركز القياس والتقويم إن وجد، مع الأصل للمطابقة.

. صورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها خلال تعبئة نموذج طلب التوظيف (لغة إنجليزية أو الحاسب الآلي).

ولمعرفة نتائج القبول ومكان المقابلة، اضغط (هنا)