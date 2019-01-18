طريقة الشحن أهمها.. أبل تُجري تغييرًا جذريًا على أجهزتها في 2019

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعتزم شركة أبل الأميركية العملاقة إضافة بعض التغييرات الجديدة على أجهزتها الجديدة في نسختها الخاصة بالعام الجاري، والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها في سبتمبر المقبل.

وحسب ما جاء في تقرير موقع “ياهو” الأميركي، فإن أبل ستزود هواتفها الجديدة بوحدات إدخال “USB” الشهيرة، وهو ما يعني أنها ستتخلى عن النمط التقليدي لشواحنها.

وأشار التقرير إلى مصادر لمدونة “ماكوتاكارا” اليابانية، والتي تعد واحدة من المنصات المعنية بمتابعة أخبار الشركة الأميركية في الأسواق العالمية، إلى أن أبل تعتزم توحيد نمط شحن البطارية في عدد من الأجهزة الخاصة بها.

وحال إضافة تلك الوحدة، فإن هواتف أبل أيفون الجديدة ستكون قادرة على استخدام كابلات الشحن الخاصة بأجهزة أندرويد، وهي الأكثر انتشارًا على مستوى العالم.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن أبل تعتزم إجراء بعض التعديلات على النسخ الأحدث من هواتفها الذكية في الفترة المقبلة، بما في ذلك استعادة وحدة بصمة الأصبع، والتي كانت قد ألغتها في النسخ الحالية من أيفون لصالح مستشعرات تستطيع التعرف على ملامح الوجه.