طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء .. هنا الرابط

المواطن - الرياض

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن الطريقة التي يتم بها نقل ملكية عداد الكهرباء في حالة شراء شقة أو منزل جديد.

وقدمت الشركة نصائح لراغبي نقل ملكية العدادات مؤكدة ان العملية كلها تتم عبر الانترنت.

وقال الكهرباء : اذا اشتريت بيتًا جديدا وتأتيك فاتورة الكهرباء باسم المالك القديم يمكنك نقل ملكية العداد باسمك عبر الدخول على الرابط التالي (هنا) تسجيل بياناتك.

وقالت السعودية للكهرباء إن نقل ملكية العقارات من شخص إلى آخر يترتب عليه الحاجة إلى تعديل البيانات الأساسية للمستهلك، وصدور الفاتورة باسم المالك الجديد وبالتالي فإن تقدم المالك الجديد بطلب تعديل هذه البيانات يساعد على تحقيق ذلك.