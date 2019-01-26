طريقك إلى الحصول على دعم سند محمد بن سلمان للزواج

المواطن - الرياض

لأن برنامج سند محمد بن سلمان يهدف لأن يكون المستفيد عنصرًا متفاعلًا بشكل إيجابي وإيمانًا من البرنامج بأهمية الوعي المالي، وحرصًا على تمكين المتقدمين؛ أصبحت دورة الوعي المالي جزءًا من معايير الاستحقاق.

ويهدف برنامج الوعي المالي إلى تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين وتعريفهم بمبادئ التخطيط المالي وغرس ثقافة الادخار فيهم.

وللحصول على الدعم في برنامج سند الزواج يشترط في المتقدمين ما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة

وتهدف هذه المبادرة إلى تأسيس روابط مجتمعية وثيقة، تُمكن الفرد في المجتمع السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المُختلفة ومشاريعها دون القلق حول احتياجاته الرئيسة، كما يعتمد البرنامج على الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك من خلال طرق وآليات حديثة، يتم تطويرها باستمرار.

ويمكن التقديم في برنامج سند محمد بن سلمان عبر الرابط التالي (هنا)