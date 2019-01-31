طريق وادي وج المسيال بالطائف حوادث مأساوية.. والأهالي: أنقذوا أرواحنا و مركباتنا

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

يعد طريق وادي وج “المسيال” بالطائف أحد الطرق الحيوية، ويعتبر الشريان الرئيسي الذي يتوسط المحافظة، وعلى الرغم من تطويره في السنوات الماضية من خلال توسعة مساراته، وإغلاق الإشارات الضوئية، وعمل الدورانات على امتداد الطريق إلا أنه لا زال يهدد مرتاديه، حيث ازدادت حالات الحوادث المرورية وحوادث الدهس لعابريه، إضافة إلى افتقاره لجسور المشاة، لاسيما مع انتشار المجمعات التجارية على امتداد الطريق.

“المواطن” بدورها سلطت الضوء بعد ورود شكاوى من الأهالي مبدين خطورته على عابريه ومرتاديه.

حوادث دهس ومرورية:

في البداية تحدث محمد الحارثي صاحب إحدى محلات تأجير السيارات والواقع بجوار هذا الطريق، حيث قال لـ”المواطن“: بحكم تواجد مكتبنا بجوار الطريق، فإننا نشاهد حوادث مأساوية قد تكون بشكل يومي ما بين مركبات وحدوث تلفيات كبيرة وما بين حالات دهس وتنتهي بالوفاة أو الإصابات الخطيرة.

وأشار “الحارثي” بأن الطريق يشهد ازدحامًا وكثافة لحركة المركبات على الطريق، إضافة إلى صعوبة عبوره بسبب عدم وجود جسور مشاة كافية أو مطبات اصطناعية أو إشارات تحذيرية لإعطاء العابرين حقوقهم.

ازدحام الطريق أوقات الذروة:

يشهد الطريق ازدحامًا كبيرًا خصوصًا أوقات الذروة في الصباح وبعد الظهر، هذا ما أوضحه سعود العتيبي لـ”المواطن“، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تواجد رجال المرور في محاولة لفك هذا الازدحام وتفكيك الاختناقات وتحقيق الانسيابية في الحركة على الرغم من كثافة المركبات وخصوصًا في الصباح الباكر، إلا أن ذلك يتسبب في تأخر الموظفين عن مقر أعمالهم، والطلاب عن مدارسهم، وعند حدوث حوادث لا سمح الله فإن الحركة تتعطل على الطريق، إضافة إلى تعرض عدد من المركبات إلى أضرار بسبب هذا الحادث.

جسور المشاة:

وقال خالد المالكي: إن قلة وجود جسور للمشاة على امتداد طريق وادي وج لتسهيل تنقل العابرين بين الجهتين، وخصوصًا كبار السن والأطفال، إضافة إلى طلاب وطالبات المدارس، حيث يجدون صعوبة في عبور الطريق وينتظرون طويلًا حتى يتمكنوا من العبور بسبب كثافة المركبات على الطريق واتساع مسارات الطريق، حيث سبق أن شهد هذا الطريق حوادث دهس مأساوية مطالبًا في نفس الوقت بتحديد مناطق عبور على الطريق واستحداث مطبات اصطناعية حرصًا على سلامة عابريه، لاسيما مع النمو الذي تشهده المنطقة وانتشار المجمعات والمحلات التجارية على جانبي الطريق.

وطالب عدد من أهالي الطائف الجهات المعنية بدراسة وضع الطريق ووضع الحلول العاجلة لمعالجة تكدس المركبات في أوقات الذروة، إضافة إلى كثرة الحوادث المرورية والذي يتضرر منها عدد كبير من المركبات، وكذلك اتخاذ تدابير للسلامة لعابري هذا الطرق وحمايتهم من حوادث الدهس، حيث لا يخلو الطريق على مدى أربع وعشرين ساعة من أمرين إما حوادث مرورية أو حوادث دهس.