طريق_آسيا .. كيف حصد منتخب السعودية ألقابه القارية؟

المواطن - مروة نبيل

يبدأ منتخب السعودية لكرة القدم مشواره في بطولة كأس آسيا 2019، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة كوريا الشمالية، وتأمل الجماهير أن يكون طريق آسيا مُمهدًا أمام الأخضر لانتزاع اللقب الرابع في تاريخه.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشوار الأخضر في كأس آسيا أعوام 1984، 1988 و1996، والتي انتهت بتتويج المنتخب الوطني.

وشارك منتخب السعودية لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 1984 بسنغافورة للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في التتويج باللقب القاري، حيث بدأ طريق آسيا بالتعادل الإيجابي مع كوريا الجنوبية بهدف لكل منتخب في دور المجموعات.

وفاز منتخب السعودية لكرة القدم على سوريا بهدف دون رد، ثم تعادل مع قطر بنتيجة 1/1، قبل أن يتغلب على الكويت بهدف نظيف، وواجه الأخضر إيران في نصف نهائي كأس آسيا، وتعادلا إيجابيًا، لتبتسم ركلات الترجيح للمنتخب الوطني.

وفي آخر طريق آسيا 1984، تمكن منتخب السعودية لكرة القدم من الفوز بهدفين دون رد على الصين، ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ منتخب السعودية لكرة القدم طريق آسيا 1988 بالفوز على سوريا بهدفين نظيفين، ثم تعادل سلبيًا مع الكويت، وإيجابيًا مع البحرين، واختتم منافسات دور المجموعات بالفوز على الصين بهدف دون رد.

وتغلب منتخب السعودية لكرة القدم بهدف دون رد على إيران في الدور نصف النهائي، وفي آخر مواجهات طريق آسيا 1988، نجح الأخضر في الفوز على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتمكن منتخب السعودية لكرة القدم من تحقيق فوز عريض على تايلاند بسداسية دون رد في أول طريق آسيا 1996، ثم تغلب على العراق بهدف نظيف، واختتم منافسات دور المجموعات بالخسارة أمام إيران بثلاثية دون رد.

وفاز الأخضر برباعية مقابل ثلاثة أهداف على الصين ضمن منافسات ربع نهائي كأس آسيا 1996، وتعادل سلبيًا مع إيران في نصف النهائي، إلا أن ركلات الجزاء ابتسمت لمنتخب السعودية لكرة القدم بنتيجة 4/3.

ونجح منتخب السعودية لكرة القدم في آخر طريق آسيا 1996، من تحقيق الفوز على الإمارات بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتوج الأخضر باللقب القاري الثالث في تاريخه.