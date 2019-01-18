طفلة الفيصلي : لا أحب النصر والهلال

المواطن - مروة نبيل

اعتاد الجمهور على رؤية نورة فهد المدلج، ابنة رئيس مجلس الإدارة، في المدرجات لمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال مبارياته مؤخرًا.

واشتهرت أصغر مشجعة لنادي الفيصلي بالدعاء للفريق من المدرجات عند تأخره في النتيجة، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية وهي تدعي بعد تأخر العنابي أمام الهلال بهدف، ليُسجل الفيصلي التعادل، وتظهر وهي تبكي من شدة الفرح.

وتكرر الأمر ذاته خلال مباراة الفيصلي والنصر الأخيرة، وكان العنابي متأخرًا بهدفين مقابل هدف، لتواصل نورة المدلج الدعاء، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وعن سبب تشجيعها لنادي الفيصلي، أكدت نورة لبرنامج “ترند السعودية”، أنها تُشجع عنابي سدير؛ لأن والدها رئيس مجلس الإدارة، ولأنه نادي مدينتها وتُحبه.

وبشأن إمكانية تشجيعها للعالمي أو الزعيم، قالت أصغر مشجعة لنادي الفيصلي: “مستحيل أن أحب النصر أو الهلال.. أنا أُشجع الفيصلي والمنتخب فقط”.

وأكدت نورة المدلج أنها تُشجع الفيصلي منذ الصغر، وتحضر مبارياته القوية في المجمعة، مثل مواجهتي النصر والهلال، وأشادت بمستوى الفريق هذا الموسم.

وكشفت أصغر مشجعة لنادي الفيصلي عن أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم، وقالت: “إيغور روسي، روجيريو، لويس غوستافو، وفهد الأنصاري، بجانب عدد من اللاعبين السعوديين مثل البيشي والشمراني المتواجدين مع المنتخب”.

وأشارت نورة فهد المدلج إلى أنها تحرص على حفظ القرآن الكريم، واحتلت المركز الثالث في أمير الرياض؛ ما دفع البعض على “تويتر” بالربط بين حفظها للقرآن واستجابة دعائها.

وتمنت أصغر مشجعة لعنابي سدير، أن يتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.