طقس الأحد.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق

طقس الأحد.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق

2019/01/06
الساعة 8:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق ( الرياض ، حائل، القصيم، المدينة المنورة،تبوك ،الحدود الشمالية،الجوف، الحدود الشمالية) فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على مناطق ( الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، حفر الباطن، القيصومة).
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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