طقس الأربعاء .. أتربة وغبار على 8 مناطق مع ضباب

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على وسط وشمال وشرق المملكة والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، إضافة إلى نشاط الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار على مناطق الرياض, القصيم, حائل, الحدود الشمالية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة ويتوقع هطول أمطار على مناطق المدينة المنورة, مكة المكرمة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-38/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.