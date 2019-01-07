طقس الاثنين.. صقيع وضباب وغبار يعيق الرؤية في هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، القصيم ، الشرقية تمتد لمنطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق شمال المملكة .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .