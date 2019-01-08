طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة وغبار يعيق الرؤية في 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط و الأجزاء الشمالية من شرق المملكة فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم ، الرياض ، الشرقية، المدينة المنورة) .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.