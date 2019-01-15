طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة ونشاط للرياح في 9 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاضًا في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل والقصيم ،الشرقية ،الرياض ،المدينة المنورة ،مكة المكرمة ). وسماء غائمة جزئياً على اجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42/كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.