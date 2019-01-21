طقس الثلاثاء.. صقيع شمالًا مع رياح

المواطن - الرياض

أكد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن طقس اليوم الثلاثاء سيشهد درجات الحرارة عند مستويات الصقيع والتجمد شمالًا، بينما تميل للدفء عند الظهيرة.

وأضاف أن هذا يأتي مع رياح جنوبية غربية وسط المملكة، وشمالية شرقية وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية شمالًا وغربية إلى جنوبية شرقية على الغربية والمرتفعات، مع ارتفاع ملموس لدرجات الحرارة على الوسط.

وتابع الحيزان: “ابتداءً من يوم الأحد القادم، ومع اقتراب تأثير منخفض نهاية شهر يناير الجاري من المتوقع بمشيئة الله أن تشهد أجواء المملكة اضطرابًا جويًّا يتمثل بهطول الأمطار ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة مع تعمق الرياح الجنوبية الدافئة حتى شمال المملكة”.