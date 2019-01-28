طقس الثلاثاء .. ضباب وأمطار مع غبار على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد المملكة سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما توقعت تكوُّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.

كما تشير التوقعات إلى هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية، ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة، يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.