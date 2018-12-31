طقس الثلاثاء .. غبار وضباب مع سحب رعدية ممطرة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد نشاطًا للرياح السطحية، قد يثير الأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف.

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك ضبابًا خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية، وأجزاء من شمال المملكة ووسطها وشرقها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة، على منطقة جازان.