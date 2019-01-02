طقس الخميس.. ضباب وغبار يعيق الرؤية في 5 مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تكوُّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف، القصيم وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ مما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

كما توقعت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تبقى السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على غرب ووسط وشرق المملكة، قد تهطل منها أمطار خفيفة خلال الصباح على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وأجزاء من منطقة تبوك، كذلك على منطقة القصيم وحفر الباطن، بينما يتوقع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة، تصحب برياح شمالية غربية نشطة، يمتد خلال الليل على منطقتي الشرقية والرياض.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط الرياح الجنوبية على منطقة الرياض والشرقية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.