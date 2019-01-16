طقس الخميس.. عاصفة ترابية تحجب الرؤية في عدة مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، نشاط موجة هوائية باردة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي “تبوك، حائل”.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الحالة الجوية قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق “الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية”، يمتد تأثيرها صباح الجمعة، إلى منطقة نجران.

وأضافت، أن هناك توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة، يُصحب برياح نشطة على منطقتي “المدينة المنورة، مكة المكرمة”.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20- 46 كم/ ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40 كم/ ساعة، مع ارتفاع للموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، مع ارتفاع للموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، قد يصل إلى ثلاثة أمتار، والموج متوسط إلى مائج.