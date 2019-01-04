طقس الرياض .. ليلة غائمة ودرجة الحرارة تواصل التراجع

المواطن - متابعة

شهد طقس الرياض اليوم نشاطًا في الرياح السطحية ما أدى إلى إثارة الأتربة والغبار الذي حد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2كم.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد توقع أن تمتد هذه الحالة من الثامنة صباحًا حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، خاصة على المجمعة – الدوادمي – رماح – المزاحمية – وادي الدواسر – الأجزاء المجاورة .

وبلغت درجة الحرارة الكبرى في الرياض اليوم 22 درجة، فيما كانت الدرجة الصغرى 9 درجات، وبلغت سرعة الرياح 13 كم في الساعة فيما بلغت الرطوبة 54 %.

وبحسب موقع طقس العرب سيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة أقل من ليلة أمس.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة، فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق (الرياض، الشرقية، المدينة المنورة ، نجران)، ويصاحب ذلك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .