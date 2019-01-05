طقس السبت.. سحب رعدية وغبار يعيق الرؤية في هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق (الرياض ، حائل ، القصيم ، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف ). فيما تتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالى و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .