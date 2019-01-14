طقس السعودية .. منخفض قطبي ورياح نشطة مع حرارة أقل من الصفر

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن هناك منخفضًا قطبيًّا يقترب ويدفع أمامه برياح باردة نشطة تهبط معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي وأقل، وتثير معها الغبار في نهاية الأسبوع الجاري.

وتابع الجهني أن بداية هذه الحالة الفعلية من ليل الأربعاء بمشيئة الله وذروتها الخميس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، أن هناك تقلبات على منطقة الحدود الشمالية عرعر، ورفحاء، وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا، والقريات، وطبرجل، وكذلك منطقة تبوك تيماء، والوجه، وأملج، وضبا، وحقل، ومنطقة حائل الغزالة، والحائط، وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة ينبع، والعلا، وبدر، والرايس، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، وذلك يومي الأربعاء والخميس.

وأشارت الأرصاد إلى تأثر منطقة مكة المكرمة تربة، ورنية، والخرمة، وجدة، وذهبان، ورابغ، وخليص، والكامل، وبحرة، وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين، ومنطقة القصيم بريدة، وعنيزة، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، ومنطقة الرياض الخرج، والمجمعة، وشقراء، والزلفي، والقويعية، والدوادمي، والأفلاج، ووادي الدواسر، والمنطقة الشرقية حفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، والدمام، والجبيل، والخفجي، والظهران، والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة، وذلك يومي الخميس والجمعة، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.