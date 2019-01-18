طقس الشمال .. صقيع ومد وجزر مع البرد

المواطن - الشمالية

كشف خبراء الأرصاد توقعاتهم لحالة الطقس ليوم غد السبت، وتحديدًا على منطقة الشمال التي تشهد صقيعًا بسبب الحالة غير المستقرة التي تتعرض لها المملكة.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد الشمالية يوم غد السبت أجواء لطيفة نهارًا باردة جدًّا ليلًا، ناصحًا بعدم بقاء العائلات في البر خلال ساعات الليل.

كما توقع الحصيني في سياق آخر، أن يؤثر الغبار على منطقة نجران ثم اليمن فبحر العرب ليموت هناك، مع تأثر الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة إلى أن يصرفها الله، مع كتلة قطبية متوقع أن تجثم على معظم المناطق خلال الأيام الـ3 المقبلة.

أما خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، فأكد أن الدفء الملموس قادم اعتبارًا من فجر يوم غد السبت وحتى الاثنين المقبل بداية بالغربية، قم منطقة تبوك وشرقها، ومن ثم يتدرج على الشمال، ومنطقة القصيم والعاصمة الرياض مع منتصف الاثنين والمناطق الجنوبية، وتبقى أطراف الشمال في عملية مد وجزر مع البرد.

وبالنسبة إلى الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، فأكد استمرار نشاط الرياح على الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية وعلى القطاع الداخلي الغربي درجات صقيع وتجمد شمالًا فجرًا وباردة نهارًا، مع غطاء سحابي عالٍ يمتد من غرب شبه الجزيرة العربية وحتى الشرق على الوسط والجنوب وأجزاء من الشمال.