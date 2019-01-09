طقس اليوم .. صقيع وضباب ورياح مغبرة على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة فيما يتكوّن الصقيع و الضباب خلال الصباح الباكر على أجزاء من مناطق ( الحدود الشمالية، والجوف، وحائل) وتنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي (الرياض، والشرقية).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تتحول إلى شمالية غربية خلال المساء، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.