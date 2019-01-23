طقس ربيعي مبكر في المملكة نتيجة كتلة هوائية من القرن الأفريقي

المواطن - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن المملكة ستعيش طقساً ربيعياً مبكراً خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأوضح كراني أن هذا يأتي نتيجة تعمق كتلة هوائية دافئة قادمة من القرن الأفريقي مع نشاط للرياح مثيرة للغبار على المناطق الشرقية، والداخلية، والغربية، وأجزاء من الشمال مع سحب متفرقة تتخللها خلايا ممطرة على الغربية وجنوبها، والشمال، والوسطى.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، والرياض، والقصيم)، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة، والطائف).