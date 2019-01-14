طقس غير مستقر لمدة ساعات على هذه المناطق.. هنا التفاصيل

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن القصيم، وتحديدًا البطين وعيون الجواء والأجزاء المجاورة، تشهد استمرار هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا وحتى السادسة صباحًا.

وفي بريدة، تتعرض المنطقة لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب من الثانية صباح اليوم وحتى العاشرة صباحًا.

أما الشرقية فحذرت الأرصاد من نفس الحالة على مناطق الدمام والظهران والجبيل والأحساء حتى العاشرة صباحًا أيضًا.

وفي الشرقية أيضًا وتحديدًا حفر الباطن والقيصومة والخفجي والنعيرية والجبيل، حيث تتعرض هذه المناطق لاستمرار فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وبالنسبة إلى الجوف، فتتعرض إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة حتى العاشرة.

والأمر نفسه في الشمالية، وتحديدًا عرعر وطريف والأجزاء المجاورة.