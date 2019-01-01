طواقم تحكيم سعودية تُدير مباريات الكأس اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تكليف طواقم تحكيم سعودية لإدارة مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويقود مباراة البكيرية والقادسية اليوم، حكم الساحة محمد مريع، ويُساعده كل من؛ خلف زيد وحزام العمري، والحكم الرابع؛ سليمان العقيلي.

ويُدير حكم الساحة تركي هشلان مباراة الحجاز والباطن اليوم، ويُساعده كل من؛ ماجد سرور ومحمد أحمد وزي، وأحمد الغامدي الحكم الرابع.

ومن المُقرر أن يُدير مباراة الفيحاء والشهيد اليوم، حكم الساحة عبد الله الشهري، ويُساعده عبد العزيز البريه وحسام الحبيب، والحكم الرابع فهد النواف.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اتخذ قرارًا بإعادة الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة، كما اعتمد الحكم الإضافي في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال دوري الـ64 والـ32.