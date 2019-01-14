طيران أديل يُسير 26 رحلة يومياً بين الرياض وجدة في الاتجاهين

المواطن - الرياض

بلغ عدد الرحلات التي يسيرها “طيران أديل”، أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة، بين كل من الرياض وجدة 26 رحلة يومياً في الاتجاهين، حيث يعكس هذا التشغيل الكبير لحجم الرحلات مدى التزام الشركة تجاه خدمة القطاع الداخلي بشكل عام، إضافة إلى توفير السعة المقعدية بين أكبر مدينتين في المملكة، إلى جانب تقديم المزيد من خيارات ومواعيد السفر الملائمة لعملائها، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية على مدار العام وخصوصاً في مواسم الإجازات.

هذا، ويتضمن جدول “طيران أديل” الحالي بين كل من الرياض وجدة (13) رحلة يومية في الاتجاه الواحد وهي موزعة على فترات اليوم وبأسعار تبدأ من (128) ريالاً سعودياً، كما يأتي إعلان الشركة عن ضخ المزيد من السعة المقعدية تماشياً مع خطتها التوسعية التي تهدف لتوفير المزيد من الرحلات المناسبة للمسافرين كلما سمحت ظروف التشغيل وذلك خدمةً للمواطنين والمقيمين الراغبين في السفر بهدف قضاء الإجازات وزيارة الأهل والأصدقاء داخل المملكة من خلال شبكة رحلات مريحة تضم 8 وجهات محلية رئيسية هي الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، تبوك والمدينة المنورة.

وبهذه المناسبة علق كون كورفاتيس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل قائلًا: ” يسابق طيران أديل الزمن منذ انطلاقته الأولى برحلة واحدة بين جدة والرياض، وخلال عام واحد من تلك الانطلاقة أصبحنا نسير اليوم 26 رحلة يومياً ما بين الرياض وجدة وبإجمالي 70 رحلة يومياً بين كافة محطاتنا الثمانية داخل المملكة، وهذا مؤشر قوي على الطلب المتزايد للسفر الداخلي، كما يأتي وفاءً من الشركة بوعدها لتوفير المزيد من الرحلات المنتظمة الأكثر ملاءمة ومرونة وبأسعار معقولة بين كافة مدن المملكة الرئيسية”.

وأكد السيد كون أن الشركة تقدم خدمتها لكافة أفراد المجتمع، معبراً عن اعتزازه بمستوى الثقة التي نالتها الشركة والذي يعكسه الإقبال المتنامي من العملاء، مشيراً إلى أن الشركة توجت مؤخراً بحصولها على جائزة أفضل شركة طيران ناشئة لعام 2018م، كما احتفلت بنقل 2 مليون مسافر منحوا الشركة فرصة خدمتهم وتقديم نموذج خدمة جوية متميّز من خلال توفير تجربة سفر بطريقة حديثة ومبتكرة، مضيفاً أنه في إطار التوسع والنمو الذي تشهده الشركة فقد أُعلن مؤخراً عن التوصل لاتفاقية تستحوذ الشركة بموجبها على 30 طائرة من طراز 737 ماكس من شركة بوينج، مع أحقية طلب 20 طائرة إضافية والتي تمثل خطوة مهمة لدعم أسطول الشركة، موضحاً أن الشركة استلمت الطائرة الحادية عشرة والأخيرة والتي أطلق عليها اسم “الذيب” والتي ستساهم في توسع العمليات التشغيلية من خلال فتح عدد من الوجهات وإضافة المزيد من الرحلات اليومية لشبكة الرحلات الداخلية ومستقبلاً الدولية.



وفي ختام تصريحه نوه الرئيس التنفيذي لـ”طيران اديل” بجهود جميع العاملين بالشركة وتميزهم، مؤكداً أن زيادة العمليات التشغيلية مهم لنمو الشركة وزيادة حصتها التسويقية ولكن الأهم هو تكثيف الجهود والعمل الميداني والمتابعة الدائمة للارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للعملاء في جميع مواقع الخدمة بالمطارات، وبما يضمن التطبيق الفعلي لخطة الشركة الموضوعة مسبقاً، مشيداً في نفس الوقت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وكافة الجهات الحكومية والأهلية والتي تقدم الدعم والمساندة المشكورة وهو ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة وتطور صناعة النقل الجوي بالمملكة.