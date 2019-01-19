طيران التحالف العربي يقصف أهدافا في صنعاء

المواطن - متابعة

قال متحدث باسم الجيش اليمني إن الحوثيين انتهكوا اتفاق وقف النار في الحديدة أكثر من 500 مرة ، مشيرا إلى ان المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها #التحالف_العربي مكّنت من قصف مواقع تصنيع وتجميع الطائرات الحوثية المسيرة ومراكز التدريب عليها والأجهزة المستخدمة والأسلحة الإيرانية الحديثة التي وصلت لميليشيا الحوثي.

وبين المتحدث للجيش اليمني أن المواقع العسكرية للحوثيين هي أهداف مشروعة لطيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين في مجمع 22 مايو ومعسكر النقل ومواقع عسكرية في وادي أحمد وجَدِرْ شمال غربي صنعاء