طيران الحرس الوطني ينقذ ويخلي 5 مواطنين في عرعر وطريف

طيران الحرس الوطني ينقذ ويخلي 5 مواطنين في عرعر وطريف

2019/01/29
الساعة 8:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - عرعر

أنقذ طيران الحرس الوطني وأخلى 5 مواطنين في عرعر وطريف، فُقدوا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة والطقس السيئ.

ولفت الحرس الوطني إلى أن بينهم شخصًا كان محاصرًا بين السيول في طريف جنوب حزم الجلاميد، و4 أشخاص محتجزين منذ 3 أيام في عرعر.

في سياق متصل، تابع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية سير العمليات الميدانية للبحث عن أربعة مواطنين مفقودين في منطقة صحراوية والذين تم العثور عليهم تائهين بالقرب من وادي عرعر.

ووجه الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، والذين غادروا مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.



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