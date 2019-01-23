طيران ناس يفتح باب التوظيف للطيارين ذوي الخبرة

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ عن فتح باب التقديم لوظيفة كابتن طيار لذوي الخبرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق طيران ناس لبرنامج طياري المستقبل الذي عمل على تخريج دفعات من الشباب السعودي المؤهل فنياً وعملياً للعمل في مجال الطيران المدني.

وأوضح طيران ناس معايير اختيار قائد الطائرة (الكابتن)، حيث يشترط حصوله على شهادة من منظمة الطيران المدني الدولي سارية المفعول، ورخصة طيار النقل الجوي، وشهادة طبية سارية المفعول من الدرجة الأولى، وأن يكون الحد الأقصى للعمر 58 عامًا.

وأكد طيران ناس أن المتقدم لوظيفة طيار لذوي الخبرة يجب أن يتمتع بـ 5000 ساعة وقت إجمالي تشمل 2000 ساعة خبرة في قيادة الطائرات على الناقل الجوي، أو خبرة طائرات النقل على طائرات تزن أكثر من 270000كلغ، و 500 ساعة خبرة في قيادة الطائرات من طراز إيرباص 320.

وللراغبين بالتقدم إلى تلك الوظيفة بإمكانهم زيارة موقع طيران ناس.