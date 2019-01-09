ظهور مقنع للأخضر .. ولاعبو الوسط حققوا العلامة الكاملة

المواطن - طارق سعد

بدأ الأخضر مشواره في كأس أُمم آسيا بفوز مقنع على نظيره الكوري الشمالي، ضمن مباريات الدور الأول للمجموعة E التي تضم أيضاً لبنان وقطر.

وأهم من الـ3 نقاط هي الشخصية التي ظهر بها الأخضر في مباراة البارحة، فارضاً أسلوبه وطريقته منذ بداية المباراة على أرض الملعب، ولعبت عناصر الأخضر بأريحية وانسجام واضحين جلبا نقاط المباراة الثلاث المهمة في بداية البطولة.

ولعب وسط الأخضر بقيادة عبدالله عطيف وهتان باهبري وسالم الدوسري وعبدالعزيز البيشي وحسين المقهوي، دوراً رئيسياً في فرض أسلوب الأخضر الذي يعتمد على الاستحواذ وتنوع الهجمات من الأطراف والعمق، حيث أحسن بيتزي اختيار عناصره في وسط الأخضر بأسماء تعتمد على اللعب السهل الممتنع بدون تعقيد أو تأخير مما ساهم في غزارة هجمات حاصرت خصمه في مناطقه في أجزاء كبيرة من المباراة.