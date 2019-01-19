عائض القرني: أدمنوا الدعاء

المواطن - الرياض

شدد الشيخ الدكتور عائض القرني على ضرورة إدمان الدعاء، والإكثار من قرع باب ملك الملوك بالإلحاح في المسألة.

وأكد القرني أن الله يُحب المُلحّين، ويجب اغتنام أوقات السجود، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات، وفي السحر، فمن لزم الباب فُتح له، مدللًا بقوله الله تعالى: {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}.

وتابع القرني: “كلما عثرت استغفر، كلما أخطأت استغفر، كلما أسأت استغفر، كلما غفلت استغفر، كلما أذنبت استغفر، تجد الله غفورًا رحيمًا.. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلّا هو الحي القيوم وأتوب إليه”.