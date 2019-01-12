عائض القرني: تعلموا هذا الأمر لتشعروا بالنعيم المُقيم والسلام الروحي

المواطن - الرياض

شدد الشيخ الدكتور عائض القرني على ضرورة أن يتعود المسلم على أن يتلقى الحياة بيقين ورضا، سواء أرباحها أو خسائرها.

وقال القرني: “إذا ابتليت فاصبر، وإذا أعطيت فاشكر، وإذا أذنبت فاستغفر، وتعوّد دائمًا على أن تتلقى الحياة بيقين ورضا، أرباحها وخسائرها، سرورها وحزنها، نعيمها وبؤسها”.

وتابع القرني أن “حينها سوف تشعر بالنعيم المُقيم، والأمن الدائم، والسلام الروحي”.

وأردف: “{لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، سُبحانه يبسط الرزق، ويبعث من في القبور، ويُحْيِي الأرض بعد موتها، ما فرط في الكتاب من شيء، ولا تغيب عنه غائبة، ولا تخفى عليه ذرة، ولا يعجزه مطلب”.