عائض القرني لأولياء الأمور: هذه الفعلة قد تُخسركم أبناءكم إلى الأبد

عائض القرني لأولياء الأمور: هذه الفعلة قد تُخسركم أبناءكم إلى الأبد

2019/01/22
الساعة 9:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذر الشيخ الدكتور عائض القرني من فعلة قد تجعل أولياء الأمور يخسرون أبناءهم إلى الأبد.

وتساءل القرني: “إذا سلّمت طفلك جوالًا في يده، ثم تركته وحده ليدخل كل موقع، ويشاهد كل فيديو، فهل تأمن على عقله، وأخلاقه، ودينه؟!”.

وتابع القرني: “إنه عجينة في اليد يُطوّعه ما يُشاهده وما يسمعه، وما يراه، فاتق الله في ابنك، وكُن له مُرشدًا في هذا السن، وإلّا خسرته إلى الأبد”.

وختم بدعاء: “حفظ الله أبناءكم من كل مكروه”.

وفي سياق آخر، نصح القرني المسلمين بقوله: “تفاءل ولا تيأس؛ لأن الله نهانا عن اليأس، قال سبحانه: {وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}، عش الأمل والتفاؤل، ولا تيأس أبدًا”.



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