عائض القرني لأولياء الأمور: هذه الفعلة قد تُخسركم أبناءكم إلى الأبد

المواطن - الرياض

حذر الشيخ الدكتور عائض القرني من فعلة قد تجعل أولياء الأمور يخسرون أبناءهم إلى الأبد.

وتساءل القرني: “إذا سلّمت طفلك جوالًا في يده، ثم تركته وحده ليدخل كل موقع، ويشاهد كل فيديو، فهل تأمن على عقله، وأخلاقه، ودينه؟!”.

وتابع القرني: “إنه عجينة في اليد يُطوّعه ما يُشاهده وما يسمعه، وما يراه، فاتق الله في ابنك، وكُن له مُرشدًا في هذا السن، وإلّا خسرته إلى الأبد”.

وختم بدعاء: “حفظ الله أبناءكم من كل مكروه”.

وفي سياق آخر، نصح القرني المسلمين بقوله: “تفاءل ولا تيأس؛ لأن الله نهانا عن اليأس، قال سبحانه: {وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}، عش الأمل والتفاؤل، ولا تيأس أبدًا”.