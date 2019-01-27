عائض القرني: هكذا يعيش العظماء والناجحون

المواطن - الرياض

شدد الشيخ الدكتور عائض القرني على ضرورة أن يعيش كل إنسان الأمل وعدم الاستسلام للصدمات والمُزعجات.

وقال القرني: “اصبر وواصل وتحدّى الأزمات متوكلًا على ربك، فإن الناجحين والعُظماء لم يُهد لهم النجاح على طبق من ذهب، بل بمعاناة، وعرق، وبذل، وتضحية، لكن كان عندهم أمل وعمل، وصبر وإصرار”.

وتابع: “تفاءلوا.. فقد وعدنا الله أن يغفر ذنوبنا، ويُكفّر سيئاتنا، إذا تُبنا واستغفرنا، {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}”.