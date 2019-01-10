عائض القرني يعدد فوائد المشي: أجمل رياضة في العالم

المواطن - الرياض

أكد الشيخ عائض القرني أن الأطباء يوصون بالمشي دائمًا وهو أجمل رياضة في العالم.

ونصح القرني بقوله: “تحرك وأمشِ يذهب عنك الضغط والهم، فلا تترك المشي فيأتيك يوم لا تستطيع المشي أبدًا، ومع المشي والرياضة اذكر ربك لتجمع بين متعة الروح ومتعة الجسد، وتخلص من عادة الجلوس الطويل الدائم لأنها ضد صحتك وسرورك وراحتك”.

في سياق آخر، قال القرني إن الزواج الناجح يُبنى على ثلاثة أركان: “الحب، والاحترام، والتسامح، فمن قصّر في الحب فلا يُقصّر في الاحترام، ومن قصّر في الاحترام فلا يُقصّر في التسامح، لتمضي الحياة ولو نسبيًّا، ولو أخذنا بهذه القاعدة لقلّ الطلاق، وندر الفراق، فإن الحياة الكاملة لا تكون إلّا في الجنّة”.