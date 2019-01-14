عائض القرني يوجه رسالة للعنصريين

المواطن - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني رسالة إلى كل عنصري، أكد فيها أن أساس العنصر البشري هو آدم وحواء.

وتابع القرني خلال تفاعله مع وسم “وش تقول للعنصري”، أن “الأصل من التراب والمرجع إلى الطين، فلا فخر لأحد على أحد إلّا بما يُقرّبه عند ربه في الآخرة: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}”.

في سياق آخر، قال القرني: “إذا لم تجد دراهم في جيبك لفقير أو مسكين أو يتيم، فتصدّق بابتسامة حانية مرسومة على مُحيّاك لعباد الله، وقُل كلمة جميلة ليّنة لطيفة للناس، يغفر الله ذنبك، ويرضى عنك، تصدّقوا بأخلاقكم إذا لم تستطيعوا بأموالكم”.