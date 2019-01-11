عائض القرني يوجه 4 أسئلة تستحق الإجابة والتمعن فيها

عائض القرني يوجه 4 أسئلة تستحق الإجابة والتمعن فيها

2019/01/11
الساعة 11:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه الشيخ عائض القرني 4 أسئلة لمتابعيه تستحق الإجابة والتمعن فيها.

وقال القرني: “كم مرة عثرت وأقامك الله؟ كم مرة افتقرت وأغناك الله؟ كم مرة صعب عليك الأمر وفرّجَهُ الله؟ الله عوّدك الجميل فلماذا تحزن؟!”.

وتابع القرني: “{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إله إِلَّا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ}، إن بين لا إله إلا الله، واستغفر صلة، كما بين الرب القوي الغني، وبين العبد الضعيف الفقير، كل فضل ونعمة فمن الله، فواجب علينا أن نُقر له بـ لا إله إلا الله، وكل خلل وزلل فمنّا، فحق علينا قول: أستغفر الله”.



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