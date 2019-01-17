عاصفة ترابية في مصر.. قتلى وحرائق وانقلاب سيارات واقتلاع أشجار

المواطن - القاهرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم في مصر، أمس الأربعاء، جراء العاصفة الترابية التي ضربت محافظات عدة بالبلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن شخصًا لقي مصرعه، وأُصيب اثنان آخران إثر سقوط جزء من عقار في محافظة بورسعيد (شمال شرق)، فيما لقي أربعة آخرون مصرعهم من جراء انقلاب حافلة ركاب في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل/ شمال)؛ بسبب حالة الطقس.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية في مصر أن الأحوال الجوية والعاصفة الترابية تسببا في نشوب حريق بخمسة منازل بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق) من جراء حدوث ماس في خطوط كابلات الكهرباء دون وقوع خسائر في الأرواح.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان إصابة 27 شخصًا إثر انقلاب حافلة نقل ركاب بمحافظة السويس (شمال شرق)؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أدت شدة الرياح واضطراب حالة البحر إلى إغلاق أربعة موانئ بحرية، هي: السويس والزيتيات بمحافظة السويس (شمال شرق)، ورشيد (شمال)، والبرلس (دلتا النيل).

وأغلقت السلطات المصرية طرقًا رئيسية بمحافظات القاهرة والصعيد (جنوب)؛ نظرًا لانعدام الرؤية؛ تحسبًا لعدم وقوع حوادث سير.

وشهدت محافظات مصرية اقتلاع الكثير من الأشجار وأعمدة الإنارة وتقطع أسلاك الكهرباء نتيجة سرعة الرياح الشديدة.

من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان أن البلاد ستشهد موجة من الطقس غير المستقر ورياحًا محمَّلة بالرمال والأتربة، تصل حد العاصفة على سيناء (شمال شرق)، وشمال الصعيد، والمناطق المكشوفة، تخف حدتها الجمعة.

وتوقَّعت “الأرصاد” استمرار اضطراب الملاحة البحرية في البحرَيْن المتوسط والأحمر، وخليج السويس.