عبدالعزيز الفيصل يتوج #يوفنتوس بلقب #السوبر_الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

نشرت قناة KSA SPORTS، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان.

وقام حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، بنشر صور لرئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال تتويجه لفريق يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي 2019، وصور لاحتفالات لاعبي اليوفي بالبطولة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد الفوز على ميلان، بهدف دون رد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليحصد أولى بطولاته مع اليوفي.

واحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان، وشهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وحظي اللقاء بتغطية إعلامية واسعة.