عبدالله السعيد .. 5 أندية في عام واحد

المواطن - مروة نبيل

انضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالله السعيد، إلى صفوف بيراميدز رسميًّا، ليكون الفريق المصري هو خامس محطاته خلال عام واحد.

وكان عبدالله السعيد يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قبل أن يوقع سرًّا لنادي الزمالك، شهر يناير الماضي، الأمر الذي أثار غضب الجمهور.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، في أكثر من مناسبة أنه تعاقد مع صفقة القرن بالتوقيع مع أهم لاعب في النادي الأهلي والمنتخب المصري، وسيتم الإعلان عنها فيما بعد.

وبعد انتشار أنباء عن توقيع عبدالله السعيد لنادي الزمالك، نجح الأهلي في تجديد عقده بعد تدخل الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، تركي آل الشيخ، قبل أيام من المؤتمر الذي أكد مرتضى منصور أنه سيلعن خلاله عن اسم اللاعب.

وكشف مرتضى منصور خلال المؤتمر صورًا من توقيع عبدالله السعيد بصحبة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور، المشرف الحالي على الكرة.

وبرر عبدالله السعيد توقيعه لنادي الزمالك، بسبب الخلافات المالية مع إدارة الأهلي، وتلقيه عرضًا مغريًا وصل لـ40 مليون جنيه.

وقرر النادي الأهلي عرض عبدالله السعيد للبيع أو الإعارة فورًا، ليرحل إلى صفوف فريق كوبيون بالوسورا الفنلندي، خلال شهر مارس الماضي، لنهاية الموسم، من أجل الاستعداد للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم 2018.

وانضم عبدالله السعيد بداية الموسم الحالي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، وشارك معه في معظم مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب كأس زايد للأندية الأبطال.

وبعد شهور قليلة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أعلن نادي بيراميدز عن ضمه عبدالله السعيد رسميًّا.