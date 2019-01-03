عبدالله العمار .. مثّل أزرق العاصمة والأضواء الاتحادية مُسلطة عليه

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد في التعاقد اليوم الخميس مع اللاعب عبدالله العمار من صفوف نادي الفتح في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب عبدالله العمار لمدة عامين ونصف العام لتعزيز الصفوف الدفاعية للعميد في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ونجح عبدالله العمار خلال الفترة الماضية في التألق بشكل كبير مع الفتح، مما دفع إدارة لؤي ناظر للتحرك والتعاقد مع اللاعب قبل انتقاله لأي ناد آخر.

معاناة دفاعية للاتحاد

وبسبب سوء الأداء الدفاعي والذي عانى منه نادي الاتحاد في مباريات الدور الأول وعدم تألق المدافع الأسترالي ماثيو جورمان مع العميد دفع إدارة الاتحاد للتحرك والتعاقد مع عبدالله العمار.

وكانت إدارة الاتحاد توجهت بالشكر لإدارة نادي الفتح وذلك بسبب التساهل في إجراءات تعاقد العميد مع اللاعب عبدالله العمار.

وبعد تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب عبدالله العمار، أصبح المدافع السعودي ثالث صفقة يبرمها نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي من صفوف نادي جريميو البرازيلي واللاعب الإيفواري سيكو سانوجو من صفوف نادي يونج بويز السويسري.

خبرة مميزة مع الهلال

وسبق للاعب عبدالله العمار اللعب في صفوف نادي الهلال لمدة عامين من 2015 حتى 2017، ثم انتقل بعد ذلك لنادي الفتح ليتألق بصورة مُلفتة للأنظار، وينضم حاليًا لصفوف العميد.

وأصبح من المتوقع خلال الفترة المقبلة اعتماد المدرب الكرواتي سلافين بيليتش على اللاعب عبدالله العمار في منطقة الجبهة اليسرى وذلك بعد فسخ عقد اللاعب البرازيلي كارليتو بسبب عدم قدرته على التألق مع العميد منذ انطلاق الموسم.

ومن المتوقع أن تُبرم إدارة نادي الاتحاد مزيدًا من الصفقات قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية وذلك بعد ضم غروهي وسانوجو وعبدالله العمار.

وقبل تعاقد الاتحاد مع عبدالله العمار، كان لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة الاتحاد قال بأن موقف النادي الصعب ومركزه في جدول ترتيب أندية الدوري يُصعب من مهمته في التعاقد مع الصفقات.